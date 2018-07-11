İlkadımlı miniklerde Sünnet Şöleni heyecanı başlıyor

00 da Sevgi Kafe yanında yapılacak.

Bu yılki İlkadım Sünnet Şöleni’ne yoğun bir başvurunun olduğu belirtilirken, İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü hazırlıklarının tamamlayarak çocuklara ve tüm katılımcılara unutulmaz bir gün daha yaşatmayı planlıyor. Sünnet Şöleni için yoğun bir hazırlık sürecine girerek katılımcılara ve özellikle sünnet olacak miniklere unutulmaz bir gün yaşatmayı amaçlayan İlkadım Belediyesi birbirinden farklı ve güzel etkinliklerle misafirlerini ağırlayacak. Şölende, İlkadım Belediyesi Türk Halk Müziği Gençlik Korosu türküler seslendirecek. Ardından İlkadım Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisi, tiyatro, animasyon ve eğlenceleri yarışmaların yanı sıra hayvanat bahçesi ziyareti, açık hava film keyfi ve çeşitli ikramlarla çocuklar unutulmaz bir gün yaşayacak.

"Sünnet şölenine tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz"

Sünnet şölenine tüm vatandaşları davet eden Başkan Tok, "Evlatlarımızın erkekliğe ilk adımı atacağı ve onlar için çok önemli olan bu günü en iyi şekilde yaşatmayı ve hayatları boyunca unutmayacakları bir gün olmasını sağlayacağız. Çocuklarımızın mutluluğu bizler için her şeyden önce geliyor. Bir aile kendi çocuğu için nasıl bir sünnet töreni yaparsa bizlerde eksiksiz bir şekilde bu yavrularımız için unutulmaz bir şölen tertip ediyoruz. Dinimizde büyük önem arz eden erkekliğin ilk adımı dediğimiz sünnet, erkek yavrularımızın ömürleri boyu hatırlayacakları önemli olaylardan biridir. Bu bilinçle hazırladığımız sünnet şölenimizde doyasıya eğlenmelerini sağlıyoruz. Ailelerimizin en mutlu anlarını yaşayacağı bu güzel şölende tüm vatandaşlarımızı aramızda görmekten mutluluk duyacağız" diye konuştu.