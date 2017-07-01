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01 Temmuz 2017 18:31

İlkadımlı şehit dualarla anıldı

Ramazan Bayramının ilk günü gelen şehadet haberi ile Samsun’u yasa boğan P.

İlkadımlı şehit dualarla anıldı

01 Temmuz 2017 18:31

Uzm. Çvş. Mete Yahşi için baba ocağında mevlit okutuldu.


Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca güvenlik güçlerine yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mete Yahşi’nin İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi’ndeki baba ocağında mevlit programı düzenlendi. Mevlide; İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İlkadım İlçe Emniyet Müdürü Beytullah Doğan, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, mahalle muhtarları, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



İlkadım Belediyesi seferber oldu


İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’un talimatı ile mevlit programının tüm hizmetleri İlkadım Belediyesi tarafından karşılandı. “Şehitlerimiz için ne yapsak yine de onların fedakârlıklarının karşılığını ödeyemeyiz” diyen Başkan Tok, mevlit programı için hazırlıklarla bizzat ilgilendiğini kaydetti. Çok sayıda vatandaşın katıldığı mevlit programında Kur’an-ı Kerim ve kasideler okunurken, başta Hakkâri Şehidi Mete Yahşi olmak üzere tüm şehitler için dualar yapıldı. Zaman zaman gözyaşlarının hâkim olduğu mevlitte İlkadım Belediyesince ikramlarda bulunuldu.




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