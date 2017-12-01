İlkadımlı sporcu Avrupa 2’ncisi oldu

21-25 Kasım tarihleri arasında, Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen Uluslararası U17 Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası’ndan 2’ncilikle dönen genç sporcu Serkan Uğurlu, İlkadım Belediyesi Spor Koordinatörü Üzeyir Kodan, Canik Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Osman Abanoz, Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Vural Bölükbaş ve ailesi tarafından “Hoş Geldin Şampiyon” yazılı pankart ve çiçeklerle karşılandı. Büyük bir sevinç yaşayan Uğurlu, havaalanındaki karşılamanın ardından İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’u ziyaret etti.

“Başkanımıza teşekkür ederim”

“Başarımda büyük payı var” dediği Başkan Tok’la buluşan İlkadım’ın gurur veren sporcusu Uğurlu, “İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok’un bizlere sağladığı alt yapı ve imkanlarla çok iyi hazırlanma şansı bulduğum turnuvadan 2’ncilikle dönerek hem İlkadım’ı çok iyi temsil etmiş oldum hem de ülkemize bir ilki yaşatmış oldum. Bu nedenle İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok’a ve belediyemizin tüm çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.

“İlkadım’ın gençleriyle gurur duyuyorum”

Her geçen gün sporda elde edilen başarıların artarak devam ettiğinin altını çizen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “İlkadım adeta sporun merkezi olmuş durumda. Özellikle Mete Adanır Spor Salonumuzda gerçekleştirdiğimiz spor faaliyetlerinin ardından dünya, Avrupa ve yurt içinde katıldığımız birçok müsabakadan derece ile dönüyoruz. Sadece ulusal müsabakalarda değil uluslararası müsabakalarda da elde ettiğimiz başarılarla İlkadımlı gençlerimiz dünya sahnesinde isimlerinden bahsettiriyorlar. Birçok başarıya imza atan İlkadımlı gençlerimizle gurur duyuyorum. Son olarak U17 Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası’ndan 2’ncilikle dönen evladımız Serkan Uğurlu ve Antrenörü Şaban Kırcalı’yı büyük başarılarından dolayı tebrik ederim” diye konuştu.