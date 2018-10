İLKEM çıtayı yükseltti

Başkan Erdoğan Tok, Derebahçe İLKEM öğrencilerini ziyaret ederek ücretsiz çalışma kitabı hediye etti. Öğrencilerle sohbet ederek onlara nasihatlerde bulunan Başkan Tok, eğitime verdiği desteğin artarak devam edeceğini ve bu yıl da geçen yıl olduğu gibi büyük bir başarı oranı beklediğini vurguladı. Eğitmenlerle de sohbet eden Erdoğan Tok, müfredat ve kurslarla ilgili bilgi aldı.

“İLKEM gençlerimize can simidi oldu”

Her geçen yıl hem talep anlamında ham de başarı oranında hızlı bir yükselişin yaşandığını belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Bu güzel derslikler ve alt yapı imkanlarının sağlanması zor bir çalışma ve mücadele süreci gerektiriyor. Özellikle maddi getiri beklemeden yapılan bu çalışmalarda tek karşılık sizlerin eğitim hayatınızda kazandığınız başarılar. İki üniversite bitirmiş bir ağabeyiniz olarak okumanın ne kadar önemli olduğunu biliyorum ve sizlere bu yolda bir ışık olma şansı bulmaktan son derece mutluluk duyuyorum. Sizin deyiminizle 'can simidi' haline gelen İLKEM ile her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Hedefte yüzde 99'luk başarı oranı var

İlkadım Belediyesi bünyesinde hizmet veren İLKEM Eğitim Kurumları her geçen yıl gördüğü ilgiyi arttırarak başarılı öğrenciler yetiştiriyor. Bu yıl 750 öğrenci sayısına ulaşan İLKEM'de yeni yıl maratonu başladı. Geçtiğimiz yıl İLKEM Eğitim Kurumlarında eğitim gören 2 binden fazla öğrenci üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümlerine yerleşirken, 250'den fazla öğrenci istediği liseye, 50'den fazla öğrenci ise KPSS ile atanarak kamu kurumlarına yerleşti. Geçen yıl yüzde 90'dan fazla başarı oranı yakalayan ve üç farklı yerleşkede her yaştan öğrenciye hizmet verirken eğitimin markası haline gelen İLKEM'de bu yıl hedef yüzde 99 başarı oranı olarak açıklandı.