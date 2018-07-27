İLKEM, hızlandırılmış KPSS kursu açtı

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lise ve önlisans öğrencileri için Yaşardoğu İlkem Kursu’nda hızlandırılmış KPSS kursu açıldı. Memur adayları için Yaşardoğu Mahallesi’nde açılan bu kurs ile lise ve önlisans öğrencileri sınava hazırlanacaklar. İlkadım Belediyesi’nin eğitim alanındaki hizmetlerinden ötürü duydukları memnuniyeti dile getirmek için Başkan Tok’u makamında ziyaret eden İlkadım Eğitim Kurumları Koordinatörü İdris Yüce ve öğrencileri, Başkan Tok’a yapmış oldukları hizmetlerden ötürü teşekkür etti.

2018 yılı lise ve önlisans KPSS’ye girecek memur adaylarını açılan kursa beklediklerini ifade eden Başkan Tok, "İlkadım Belediyesi olarak belediyecilikte her alanda ilklere imza attık. Belediyemiz Türkiye’de sosyal belediyecilikte olduğu gibi eğitim alanında da bir ilke imza atarak eğitimin her kademesinde hizmet verecek şekilde kurslar açtı. Bu alandaki eğitimde ihtiyacı giderme noktasında önemli bir çalışma daha icra etti. İşte bunlardan biri de merkezden uzak mahallelerimize hizmet vermek için bu yıl ilk kez Yaşardoğu Mahallemiz dahil 16 mahalleye hizmet veren Yaşardoğu İlkem Üniversite Hazırlık Kursu (YKS) ve KPSS hazırlık kursu açtık. Bu bağlamda açmış olduğumuz kurslardan ötürü bizleri ziyarete teşekkür ziyaretinde bulunan İLKEM Eğitim Kurumlarındaki tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ziyaret sonrası öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Tok, daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.