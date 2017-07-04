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04 Temmuz 2017 17:35

İLKEM yaz kursuna yoğun müracaat

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kadifekale İlkadım Etüt Merkezinde(İLKEM) çocuklar yaz ayını verimli ve eğlenceli sosyal aktivitelerle değerlendiriyor.

İLKEM yaz kursuna yoğun müracaat

04 Temmuz 2017 17:35


Kadifekale İlkadım Etüt Merkezinde Yaz Etkinlikleri Programı ilkokul 3. sınıftan lise 2’inci sınıf öğrencilerini kapsıyor. Bu yaz çocuklar için dolu dolu bir yaz etkinliği programının tertip edildiği kursta erkek ve kız çocuklarına için Kur’an-ı Kerim eğitimi de veriliyor.



Her sene artan müracaat


Bir önceki seneye göre bu yaz kayıtlara yoğun müracaatlar yapıldığını söyleyen Kadifekale İLKEM Sorumlusu İdris Yüce, “Geçtiğimiz yıla nazaran bu sezon yaz etkinlikleri programımıza yoğun ilgi var. Kayıtlarımızı bu hafta başı aldık ancak iki günlük süre içerisinde 60 öğrencimizi programa aldık. Bu yaz programımızda çocuklarımız yaz ayının eğlenceli bir şekilde geçirerek eğitimlerini alacaklar. Yaz programımızda aksine öğrencilerimiz buralara büyük bir istek ve arzu ile gelmektedir. Çocuklarımız burada eğitimin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerle yaz ayını çok verimli geçiriyorlar” dedi.



İLKEM’in farkı çocukları çekiyor


Belediye olarak çocuk ve gençlerin eğitiminin yanı sıra onları sosyal ve kültürel etkinliklerle geleceğe en iyi şekilde hazırladıklarını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyetler yapılan İLKEM etüt merkezlerimizde çocuklarımızı milli ve manevi değerlerimize bağlı bir nesil olarak yarınlara hazırlıyoruz. Her sene olduğu gibi bu yazda çocuklarımız için güzel ve eğlenceli bir program düzenledik. Deneyimli hocalarımız nezaretinde yaz ayını verimli ve eğlenceli bir şekilde geçirecek öğrencilerimizin bu etkinliklerimize ilgisi ne kadar doğru ve başarılı bir iş yaptığımızın göstergesi. Daha ilk günlerden kontenjanı dolduran bu öğrenciler, evde oturmak, sokakta oynamak yerine burayı tercih ediyor olması gelecek adına bizi daha da ümitlendiriyor” diye konuştu.




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