İLKEM’de 60 öğrenciden 55’i okullara yerleşti

OKS yerine, 2 Haziran 2018 tarihinde ilk kez uygulanan Liseler Giriş Sınavı’na 1 milyona yakın öğrenci girdi. Bu öğrencilerden yüzde 10’a giren öğrenciler merkezi yerleştirme ve adrese dayalı olarak yerleştirmeye tabi tutuldu.

Tok’u gururlandıran başarı

İlkadım Eğitim Kurumları Koordinatörü İdris Yüce, “Belediye Başkanımızın eğitim konusundaki hassasiyeti beraberinde bu başarıyı ortaya çıkardı. Özellikle tercih döneminde de yaptığımız rehberlik çalışmaları meyvesini vermiş oldu. Bu sonuçlar İLKEM’in LGS farkını ortaya koydu. Bu başarıda emeği olan başta Başkanımız Erdoğan Tok olmak üzere Yaşardoğu ve Kadifekale İLKEM’in gayretli eğitimci tüm kadrosuna teşekkür ediyor, veli ve öğrencilerimizi de tebrik ediyorum. Ayrıca 31 Temmuz 2018 tarihinde açıklanan YKS/üniversiteye yerleşme tercihleri için de hizmet vermeye başladığımızı ifade eder; tüm öğrencilerimizi YKS tercihleri için Derebahçe, Yaşardoğu ve Kadifekale İLKEM merkezlerine bekleriz. 7 Ağustos -14 Ağustos arası Tercihler yapılacaktır” dedi.

“Öğrencilerimiz ve velilerimiz İLKEM’de mutlu”

“Eğitim alanındaki yatırımlarımızın meyvelerini vatandaşlarımızın mutluluğu ile alıyoruz” diyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “30 Temmuz 2018 tarihinde açıklanan LGS yerleştirme sonuçları ile öğrencilerimiz ve velilerimiz büyük bir sevinç yaşıyor. LGS’ye giren 60 öğrencimizden 55’i en güzel ve en gözde okullara yerleşerek hem ailelerini, öğretmenlerini hem de bizleri oldukça sevindirdi. Velilerimiz, bizzat İLKEM Eğitim ve Etüt Merkezlerine gelerek bizlere, öğretmenlerimize teşekkür ettiler. Tabii biz her daim velilerimizin ve çok değerli evlatlarının yanındayız. Öğrencilerini istedikleri okula yerleştirmeyi başaran İLKEM Eğitim ve Etüt Merkezi Kadifekale ve Yaşardoğu İLKEM; yeni süreçte okul tayin ve tercih döneminde de öğrencilerin hizmetinde olacak. Şimdiden tüm öğrencilerimize, velilerimize ve çok değerli öğretmenlerimize kolay gelsin diyor hayatlarında her daim başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.