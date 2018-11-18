İLKEM'de, "Başarının Şifreleri; Zirvedekiler" semineri

Gazeteci, Yazar, Eğitmen Erdem Erol, İlkadım Belediyesi Eğitim Merkezi (İLKEM) öğrencilerine "Başarının Şifreleri; Zirvedekiler" semineri verdi.

İlkadım Belediyesinin 'Yazar-Okur' buluşması programları çerçevesinde 'Model Genç Eğitim Konferansları' kapsamında Gazeteci, Yazar, Eğitmen Erdem Erol, İLKEM öğrencilerine Derebahçe Sosyal Tesisleri'nde seminer verdi. İlk günü Üniversiteye Hazırlık Kursuna katılan gençlere, ikinci günde lise öğrencilerine "Başarının Şifreleri, Zirvedekiler" isimli seminer veren Erol'a, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok adına İLKEM Koordinatörü İdris Yüce çiçek ve hediye vererek teşekkür etti.

İnteraktif bir ortamda gerçekleşen seminerde Erdem Erol, gençlere başarının şifrelerini, kitabı Zirvedekiler Samsun'dan Başarı Hikayelerindeki kahramanlarının özellikleriyle sıraladı. Erol, "Her başarının arkasında bir hayal vardır. Hayal kurmadan başarı elde edilmez. Hayal kuracaksınız, o hayale inanacaksınız ve onu gerçekleştirmek için çalışacaksınız. Bunun için önce yeterli donanıma ve özelliklere sahip olmanız gerekir. Güçlü niteliklerinizi çoğalttıkça başarıya koşacaksınız. Bunun için de değişmek şart. Sizler değişirseniz, dünyayı değiştirebilirsiniz" diye konuştu.

Erdem Erol, seminerlerinin ardından, öğrencilerin hedefe yönlendirilmesi için hayallerini süsleyen mesleklerdeki unvanlarla kitaplarını imzaladı.