İLKEM’de yaz kursu mezuniyet sevinci

Yoğun bir kayıt döneminin ardından 110 öğrenciyle yaz kursuna başlayan Kadifekale İLKEM’de 77 öğrencinin Kur’an-ı Kerim öğrenmesinin sağlandığı kursun mezuniyet programı, İlkadım İlçe Kaymakamı Turan Atlamaz, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Çınkıl, İlkadım Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fatih Güzel ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

6 haftalık yaz kursu programı hakkında konuşan Başkan Tok, "Okulların kapanmasıyla birlikte yaz tatilini fırsata çevirmek isteyen çocuklarımız için ‘hem eğlen hem de öğren’ konsepti ile farklı bir program devreye koyan Kadifekale İLKEM Eğitim Merkezi çocuklarımız hem eğlenerek hem de öğrenerek farklı bir yaz tatili geçirdiler. Kurs boyunca Kur’an-ı Kerim, İlmihal, Siyeri Nebi, Adabı Muaşeret dersleri gören çocuklarımız, sosyal kültürel ve sportif faaliyetlerle unutulmaz bir yaz yaşadılar. Şimdi ise doya doya yaşadıkları bu etkinliklerin sonunda mezun olarak ayrı bir sevinç yaşamalarının mutluluğunu hep birlikte yaşadık. Burada başarıyla kurslarını bitiren başta tüm öğrencilerimiz olmak üzere, onların eğitimlerine katkıda bulunan İlkadım Eğitim Kurumları Koordinatörü İdris Yüce ve tüm ekibine başarılarının devamını diliyor ve teşekkür ediyorum” dedi.

Programda konuşan İlkadım İlçe Kaymakamı Turan Atlamaz, "İlçemizde öğrenim görmekte olan öğrencilerimizin yaz tatili zamanında onlara faydalı olacak eğitimlerin verilmesini sağlayan başta İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok’u ve İlkadım İLKEM Eğitim Kurumlarının tüm ekibini tebrik ediyor, böyle güzel etkinliklerin devam etmesini temenni ediyor, tüm öğrencilerimize hayatlarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Yaz Kursundan mezun olan öğrencilere belgelerini takdim eden Kaymakam Atlamaz ve Başkan Tok, velilere çocuklarını böyle güzel bir günde yalnız bırakmadıkları için ve yoğun katılım gösterdikleri için teşekkür etti.

Öğrencilerin ilahi ve ezgileriyle devam eden program, Yasin-i Şerifin okunmasıyla son buldu.