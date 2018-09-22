İLKEM'de yeni eğitim yılı ilk zili çaldı

2018-2019 eğitim yılının başlaması ile birlikte İlkadım Belediyesi bünyesinde eğitim veren İLKEM Eğitim Kurumlarında okul derslerine takviye ve sınavlara hazırlık kursları başladı. 3 ayrı şubede 25 öğretmenle 5 ayrı yaş grubundan 720 öğrenciyi geleceğe hazırlayan İLKEM Eğitim Kurumları yeni yıl açılış merasimi Yaşardoğu İLKEM'de İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, İlkadım Halk Eğitimi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Murat Yalçınkaya, muhtarlar, öğretmen ve idareciler, veliler ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

İLKEM ailesi her yıl büyüyor

Geçen yıl birçok öğrencinin büyük memnuniyet ve başarılar elde etmesinin ardından bu yıl 600'den 720'e çıkartılan öğrenci sayısı ile daha büyük bir aile haline gelen İLKEM Eğitim Kurumları ilkokuldan üniversite hazırlığına kadar her yaştan öğrenciye hitap ediyor. Değişen müfredat ve sınav sistemlerini yakından takip ederek eğitim ve öğretim kriterlerini her geçen gün yenileyen İLKEM, geçen yıl LGS'de yüzde 10'luk dilime 3 öğrenci sokarak bu öğrencilerin Fen Liselerine girişlerini sağladı. Üniversite hazırlık kursunda yakaladığı başarı ile de 210 öğrencinin lisans bölümlerine yerleşmesinde büyük rol oynadı.

“Eğitim adına Erdoğan Tok'tan hayır cevabını duymadık”

Yenilenen binası ile Yaşardoğu İLKEM'de gerçekleştirilen yeni yıl açılış merasiminin açılış konuşmasını İlkadım Halk Eğitimi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Murat Yalçınkaya yaptı. Ardından söz alan İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, “Eğitim sadece eğitimcileri ilgilendiren bir husus olmaktan daha büyük bir konudur. Toplumun her kesimini, her kurumunu, özellikle belediyelerimizi yakından ilgilendiren ve geleceğimizi teminat altına almak için topyekûn çalışma yapmamızı gerektiren önemli bir meseledir. Bu bağlamda özellikle ilçemizde gerek fiziki ortamların güzelleştirilmesi ve geliştirilmesinde gerekse sosyal faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde İlkadım Belediye Başkanımızın çok çok önemli katkıları olmaktadır. İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak eğitim adına Başkanımız Erdoğan Tok'tan istediğimiz hiçbir yardımda hayır cevabını almadık. Bu nedenle başkanımıza eğitime katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.

Başkan Tok: “Geleceğimizi birlikte çiziyoruz”

“Eğitim ve öğretimde durmak, dinlenmek ve geriye dönmek olmaz” diyerek sözlerine başlayan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ise, “Bu hizmetleri verirken, geleceğimizin teminatı yavrularımızı yarınlara hazırlarken genç, dinamik, ilkeli, donanımlı ve fedakâr bir eğitimci kadrosu ile görev yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece sınıfa girip ders anlatan bir eğitimci değil, öğrenciye değer katan, onu milli ve manevi değerlerine bağlı olarak vatanını ve milletini seven bir genç olarak yetişmesini sağlayan kadim medeniyetimizin Kerim geleceğini teslim edeceğimiz milli bir gençlik yetişsin diye tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bugün burada bu başarılarımızı daha da üst seviyelere çıkarmak için; çocuklarımızın ilk gün heyecanına ortak oluyoruz. Başta siz velilerimize bugün evlatlarınızı yalnız bırakmayarak buraya kadar teşrif ettiğiniz için teşekkür ederiz. Eğitim ve Kültürel alanda gençlik için yapılan tüm çalışmaların altında imzamız var. Samsun'da kültür deyince İlkadım, İlkadım deyince de akla gençlik geliyor. Bu güzel izlenimi artırarak sürdürmek adına İLKEM Eğitim Kurumları adı altında yavrularımızın başarılarına başarı katmayı sürdürmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yeni eğitim yılının ilçemiz ve ülkemiz için hayırlar getirmesini temenni ederim” şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından ilk zili çalan Başkan Erdoğan Tok, sınıfları gezerek öğrencilerle de sohbet etti.