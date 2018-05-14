İLKEM’de yıl sonu sevinci

İlkadım Belediyesine bağlı İlkadım Etüt Merkezlerinden (İLKEM) Kadifekale İLKEM tarafından Yıldıray Çınar Kültür Merkezinde gerçekleştirilen yıl sonu etkinliklerinde çocuklar doyasıya eğlendi. Okul derslerine takviye, LGS ve YKS kurslarında eğitim gören öğrenciler hem bir dönemi başarı ile tamamlamanın hem de yaza merhaba demenin mutluluğunu yaşadı. İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok çocuklar ve velilerle bir araya geldiği etkinlikte kadın velilere gül hediye ederek Anneler Günü’nü kutladı.

Öğrencilerin en büyük yardımcısı İLKEM oldu

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren İlkadım Etüt Merkezleri okul derslerine takviye, LGS ve YKS kurslarıyla öğrencilerin en büyük yardımcısı oldu. 560 öğrencinin eğitim gördüğü Kadifekale İLKEM’de okul derslerinin yanı sıra öğrencilerin mili ve manevi duygularını geliştirmek amacıyla birçok etkinlik düzenleniyor. Eğitimin yanı sıra öğrencilerin streslerini atmalarını sağlayacak geziler ve etkinliklere imza atılıyor.

Tok: “Gençlere hizmet etmek ilk görevimiz”

Kadifekale İLKEM tarafından Yıldıray Çınar Kültür Merkezinde gerçekleştirilen yıl sonu etkinliklerine katılmaktan mutluluk duyduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Gençlerimiz ve çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onların yarınlara her açıdan donanımlı hazırlanmalarını sağlamak ise en önemli ve ilk görevimizdir. İLKEM kurslarımızla İlkadımlı öğrencilerimize büyük imkanlar ve eşit eğitim şansı sağlamayı amaçlıyoruz. İlkadım Etüt Merkezlerimizden biri olan Kadifekale İLKEM tarafından hazırlanan bu etkinlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Bir yıldır sıkı bir eğitim programı ile emek harcayan öğrencilerimize başarılar diliyorum ve tüm annelerimizin Anneler Gününü tebrik ediyorum” diye konuştu.

Başkan Tok’tan annelere gül hediyesi

Program sonunda Kadifekale İLKEM yılsonu etkinliğinde öğrenci ve aileleri ile bir araya gelerek sohbet eden Başkan Tok, Anneler Günü’nü kutlayarak gül hediyesi verdi.