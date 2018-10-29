-İLKEM'den, 'Bayrağına, milletine vatanına sevdalı gençlik' programı

Kadifekale ve Yaşardoğu Mahallelerinde faaliyetlerini sürdüren İLKEM'de, öğrenci ve velilerin katılımı ile "Bayrağına, milletine vatanına sevdalı gençlik" isimli anma programı düzenledi. İstiklal Marşının okunması ile başlayan anma programında Kurtuluş Mücadelesinden Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve bugüne kadar ülke üzerine büyük emek ve gayretleri olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi değerli birçok şahsiyetler anlatıldı. Vatan, millet ve bayrak sevgisinin ulvi bir değer olduğuna vurgu yapılan törende bayrak şiirlerinin yanı sıra Çanakkale, İstiklal Harbi olmak üzere tüm şehirlerin ruhuna dualar okundu.

"Milli değerlerine bağlı nesiller"

İlkadım Etüd Merkezi olarak mili ve manevi değerlerle nesiller yetiştirme gayreti ve mücadelesi içerisinde olduklarını söyleyen İlkadım Belediyesi Eğitim Koordinatörü İdris Yüce, "İLKEM eğitim kurumları olarak Belediye Başkanımız Erdoğan Tok'un hassasiyetle yaklaştığı eğitim politikamızda, nesillerimizin milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yetişmesine önem veriyoruz. Bayrağıyla dertleşen, vatan topraklarının kutsiyeti ile birleşen, o mukaddes vatan toprakları için devleşen nesillerin inşasının ve ihyasının gayesi ile çalışıyoruz" dedi.