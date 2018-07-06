İLKEM’den bir başarı daha

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’un öğrencilere verdiği önemi en iyi anlatan hizmetlerden biri olan İLKEM LGS ve YKS destek kursları ile yine İlkadımlı öğrencilerin en büyük yardımcılarından biri oldu. Bu yıl ilk kez TEOG yerine uygulanan LGS’de de İLKEM Eğitim Kurumları öğrencileri beklenenin üzerinde bir başarı ortaya koyarak öğrenci ve velilerini memnun etti.

LGS başarısı dikkat çekiyor

Her biri alanında uzman eğitmenlerle profesyonel bir kurs ortamı sağlayan İLKEM her sene başarı çıtasını yükseltmeyi amaçlıyor. Bu düşünce ile geçtiğimiz yılda da LGS’de uzun bir kurs döneminin ardından yüzde 5’lik dilime 1, yüzde 10’luk dilime 5, yüzde 15-20’lik dilime 30 öğrencinin girdiği İLKEM’de öğrenci ve veliler büyük sevinç yaşadı.

Ücretsiz rehberlik hizmeti

Yaz boyunca eğitim ve öğretime ara vermeyen İLKEM, Yaz Kur’an Kursu ve Lise-Önlisans KPSS Kursları ile Samsunlulara hizmet vermeye devam ediyor. Ayrıca sınav sonuçlarının açıklanması ile tercih döneminde de isteyen her öğrenciye ücretsiz rehberlik hizmeti sağlayarak öğrencilerin en iyi tercihleri yapmasını sağlıyor. Ücretsiz rehberlik hizmetinden faydalanmak isteyen tüm öğrenciler Kadifekale İLKEM ve Yaşardoğu İLKEM yerleşkelerine müracaat edebilir.

Öğrenciler yaz boyunca eğlenerek öğreniyor

Yaz boyunca devam eden eğitim ve öğretim süresince özellikle küçük yaştaki öğrenciler için açılan Yaz Kur’an Kurslarıyla minikler hem öğreniyor hem de çeşitli etkinliklerle moral depoluyor. Son olarak Ihlamur Cafe ve Restaurantta Başkan Erdoğan Tok ile buluşan minikler dondurma ikramı ile yazın tadını çıkarttılar.

Başkan Tok: “Geleceğimizi bu başarılı evlatlarımıza teslim edeceğiz”

İlkadım Etüt ve Eğitim Merkezlerine büyük önem verdiğini belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “İlkadım Etüt ve Eğitim Merkezlerimiz her geçen yıl kazandığı tecrübe ile büyük başarılara imza atmaya devam ediyor. Sadece İlkadım’a değil Samsun genelinde birçok evladımıza verdiğimiz kurslarla yeni ufuklar açmayı hedefliyoruz. Çağın getirdiği yenilikleri yakından takip ederek en iyi eğitim ve öğretim imkanlarını sağladığımız İLKEM Kurslarımızda yaşadığımız başarılar hepimizi mutlu etmekte. Buradan aldıkları eğitimle başarıyı yakalayan evlatlarımız geleceğimizi teslim edeceğimiz yarının büyükleri olacak. Bu vesile ile başarı kazanmış tüm öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ederim” diye konuştu.