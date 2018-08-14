İLKEM’le doğru tercih

31 Temmuz 2018 tarihinde Yükseköğretim Kurumlar Sınavı’nın(YKS) sonuçlarının puan bazlı açıklanmasıyla birlikte öğrencileri tercih heyecanı sardı. İLKEM, YKS tercih döneminde öğrencileri yalnız bırakmadı.

İLKEM, doğru tercihte öğrencilerin yanında

İLKEM’in doğru tercihte öğrencilerin yanında olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “İlk kez uygulan YKS sistemi aynı zamanda öğrencilerimizi de endişelendirdi. İşte böyle bir ortamda İlkadım Belediyemizin İLKEM Eğitim ve Etüt Merkezi 3 şubesi ve genç, dinamik, bilgili ve ilgili kadroları ile öğrencilerini bilgilendirmek ve tercihlerini puanlarına ve yüzdelik dilimlerine uygun olarak en iyi bölümleri kazanmaları noktasında muhteşem bir çalışma başlattık. Öğrencilerimizin doğru tercih yapmaları için kurumumuzun tüm kadrolarıyla öğrencilerimizin ve velilerimizin yanındayız” dedi.

“YKS son gün uyarısı”

“YKS tercihleri için 7 Ağustos 2018 tarihinde başlayıp 14 Ağustos 2018 tarihinde sona ereceğini ifade eden Başkan Tok, “Hem öğrencilerimizi hem de velilerimizi ayrı ayrı bilgilendirilerek en uygun tercihin yapılması noktasında öğrencilerimizin ilk gün olduğu gibi son günde yanındayız. YKS başvurularında henüz tercih yapmamış olan tüm öğrencilere sesleniyorum. Puan ve yüzdelik diliminiz ne olursa olsun mutlaka Belediyemizin İLKEM Eğitim ve Etüt Merkezimize uğramadan tercih yapmayın” diye konuştu.

Ağustos ayı son haftasında YKS tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Eylül ayı ilk haftasında ise Üniversite Kayıt süreci başlayacak.