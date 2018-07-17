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17 Temmuz 2018 15:35

İLKEM’li çocuklar eğlenerek öğreniyor

Yaz etkinlikleri ile hem çocukların hem velilerin en çok tercih ettiği eğitim kurumlarından biri olan İlkadım Eğitim ve Etüt Merkezi’nde (İLKEM) çocuklar, uygulanan eğitim politikasıyla eğlenerek öğrenmenin keyfini ve mutluluğunu yaşıyor.

İLKEM’li çocuklar eğlenerek öğreniyor

17 Temmuz 2018 15:35

’Hem Eğlen, Hem de Öğren’ parolasıyla açılan yaz kurslarında ihtiyaç duyacakları tüm kırtasiye ve dokümanlar öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılıyor.


İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren İLKEM yaz etkinlikleri faaliyetleri ile ilgili bilgi veren İlkadım Eğitim Kurumları Koordinatörü İdris Yüce, “Çocuklarımız İLKEM’de çok mutlu. Yaz kurslarında çocuklarımızın mutluluğunu gören velilerimiz de bu durumdan oldukça memnun. Veliler bu hizmetten ötürü İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok’a teşekkür ediyor. Bu memnuniyeti kayıt döneminde yoğun bir kayıt süreci yaşayarak hep birlikte gördük. Kadifekale İLKEM yaz kursu 2 günde 90 öğrenci kaydı gerçekleştirerek, müthiş bir rağbet gördü” dedi.


Yaz tatilini çocukların eğlenceli bir ortamda çeşitli sosyal faaliyetlerle başarılı bir eğitim dönemi geçirdiklerini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Tatil dönemi boyunca yaz kursları yavrularımızı Kur’an-ı Kerim, Genç İlmihali, Peygamberler Tarihi, Adabı Muaşeret dersleri ile çağın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip olunması noktasında yetiştirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımız bu eğitimleri alırken aynı zamanda çeşitli etkinlik ve faaliyetleri de hep birlikte yaparak sosyalleşiyor. Öğrencilerimizi sadece dersler ile değil, planlanan faaliyet takvimi ile eğlenerek öğrenmesini sağlıyoruz. Bu bağlamda gerçekleştirdiğimiz sosyal ve sportif faaliyetler olarak, tarihi yerler, müze ziyareti, türbe ziyaretleri, piknik organizasyonları, üstü açık otobüs ile şehir turu, Bandırma Gemi ziyareti, bowling oyunu, satranç turnuvası, sinema keyfi gibi çok farklı etkinlikler ile öğrencilerimiz kurslarımıza devam ediyor. Ayrıca haftanın 3 günü öğrencilerimize ikramlarda bulunuyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu biliyoruz ki toplumun mutluluğu oluyor. Bizler de bundan ötürü çocuklarımıza yatırım yapmaya her daim devam edeceğiz” diye konuştu.




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