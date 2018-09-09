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İlyas Biçer Sağlık-Sen Samsun Şubesi Başkanı oldu


Sağlık-Sen 5. Olağan Genel Kurulu Canik Kültür Merkezi’nde yapıldı. Mevcut Başkanı İlhan Öksüz ile İlyas Biçer’in listeleri yarıştı. 159 delegenin oy kullandığı seçimlerde, 2 geçersiz sayıldı ve 1 oy boş çıktı. İlyas Biçer 96 oy alarak Sağlık-Sen Samsun Şubesi Başkanı seçilirken, İlhan Öksüz ise 60 oy aldı.


Başkan seçilen İlyas Biçer, birlik ve beraberlik ve bir olmaktan bahsederek, sendikayı ileriye taşımak için gayret göstereceklerini söyledi. Seçimlere, Memur-Sen Genel Başkan Vekili Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, genel merkez başkan yardımcıları ve üyeler katıldı.

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