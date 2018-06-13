İmar Barışı Kanunu muhtarlara anlatıldı

Kamuoyunda İmar Barışı Kanunu olarak bilinen 3194 sayılı İmar Kanunu’na geçici eklenen 16. madde ve buna bağlı olarak yayımlanan “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” hakkında Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Kültür Merkezinde bilgilendirme toplantısı düzenledi. Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerindeki mahalle muhtarlarının katıldığı bilgilendirme toplantısıyla muhtarların öğrendikleri bilgileri vatandaşlara aktarması hedefleniyor.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Salih Sağır, “İmar Barışı, yapı kayıt belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar doğrultusunda yürütülüyor. Buna göre e-devlet sistemi üzerinden bizzat vatandaşlar tarafından yapılmasına göre oluşturulan yapı kayıt sistemi 8 Haziran’dan itibaren bakanlığımız tarafından kullanıma açıldı. Başvurular, bu sistem üzerinden vatandaşlarımızca bizzat yapılmaktadır. Aynı gün eş zamanlı olarak il müdürlüğümüz ve ilçelerde de tapu kadastro yüksek müdürlüklerince bilgilendirmek amacıyla barış masaları oluşturuldu. Başvuru yapmak isteyen vatandaşları bilgilendirmek amacıyla buralara müracaat ediliyor. İlimizde vatandaşların bu kanundan en yüksek seviyede yararlanması amacıyla mahalle muhtarlarının konu hakkında bilgilendirmek istedik. Onun için de İlkadım, Canik, Atakum ve Tekkeköy ilçelerindeki muhtarların katılımıyla bugün gerçekleştirdik. Burada öğrenilecek hususların vatandaşlara rehber olacağını ümit ediyoruz. İmar Barışı Kanunu’nun memleketimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Ülkemizdeki imara aykırı yapıların yüzde 50’nin üzerinde olduğu bilinmektedir”

Türkiye’deki yapıların yüzde 50’sinden fazlasının imara aykırı olduğu belirten Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İmar ve Planlama Şube Müdürü Ahmet Ender Değirmenci, “Amacımız, vatandaşlarımızın devletle itilaflı durumlarını ortadan kaldırarak imara aykırılık ve mülkiyet sorununu çözmektir. İmar Barışı, afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız ve ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmış olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırmaktır. Ülkemizdeki imara aykırı yapıların yüzde 50’nin üzerinde olduğu bilinmektedir. Bu da yaklaşık olarak 13 bağımsız birime tekabül etmektedir. Bu yapılarda genellikle dar gelirli vatandaşlar oturmaktadır. Yapılan düzenlemeler ile ülkemizde imar barışını sağlamak maksadı hedeflendi. Yapılardaki mevcut aykırılıkların büyük çoğunluğu 1950 ve 2000 arasındaki anlaşmalardan kaynaklandığı öngörülmektedir. Vatandaşlar ve belediyeler arasında ortaya çıkan imardan kaynaklı sorunlar mahkemelerde altından kalkınmayacak kadar dosyaların birikmesine yol açmaktadır. Ayrıca belediyeler imara aykırı yapılarla ilgili yıkım işlemini birçok sebepten dolayı gerçekleştirememektedirler. Vatandaşlar da bu itilaftan dolayı evlerine doğalgaz, su ve elektrik bağlatamamakta ya da kaçak kullanım yapmaktadırlar. Konut veya iş yerleri de ekonomik olarak bir değer ifade etmemektedir. Kat irtifakı ve arsa payı tapularda arsa üzerinden bir değerlendirme esas alınır. Ancak kat mülkiyetine geçtiğinde her bir bölümün değerinin daha da artacağı öngörülmüştür” diye konuştu.

Uzun bir sunum yapan Ahmet Ender Değirmenci, hazine üzerindeki yapı ve arsalar hakkında ise şunları söyledi:

“İmar barışı sayesinde hazine taşınmazı üzerindeki yapılara da yapı kayıt belgesi verilecektir. Hazine taşınmazı üzerindeki yapı sahipleri, yapı kayıt belgesi aldıktan sonra yapının bulunduğu arsayı satıp almak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine müracaat edebilecek, yıllardır kullandıkları arsaları rayiç bedel üzerinden alabilecekler. Yapı kayıt belgesi alınan yapıların hazineye ait taşınmazlar üzerinde inşa edilmiş olması üzerinde bu taşınmazlardan özel kanunları kapsamında kalan ve bu özel kanunlara göre değerlendirilmesi gerekenler dışında kalanlar bakanlığa tahsis edilir. Tahsis işleminden sonra yapı kayıt belgesi sahipleri ile bunların tahmini ve talepler üzerine bu taşınmazlar rayiç bedel üzerinden doğrudan satılar. Taşınmazların yüz ölçümü büyük olmakla birlikte üzerindeki yapının küçük bir alanı kapsaması halinde yapının bulunduğu alan ibraz edilerek ibrazın mümkün olmaması durumunda taşınmaz hisseli olarak konu edilir. Yani hazine alanı 50 dönümlük bir yer ise sizin orada kullandığınız alan da 2-3 dönüm ise ibrazı mümkünse ibrazı, mümkün değilse hisseli olarak satışa konu edileceği anlatılıyor.”

Toplantı gerçekleştirilen sunumun ardından soru-cevap kısmının ardından sonlandırıldı.