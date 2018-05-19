İnce’ye Samsun’da makam aracı olarak ‘bisiklet’ hediye edildi

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Samsun’da Cumhuriyet Meydanı’nda halka hitap etti. Konuşmasında hükümeti eleştiren İnce, "Liseyi bitirmiş kardeşlerim bunlar sizin için hayati derece önemli olan sınavın her ay birini değiştirdiler. Şimdi güzel kardeşlerim paketleyin bunları, paketleyin. Gençler bunlar sizinle dalga geçiyor. Kendinizle dalga geçirtmeyin. Size söz veriyorum 19 Mayıs’ta 500 lira ’Gençlik Bursu’ alacaksınız. 29 Ekim’de ’Cumhuriyet Bursu’ alacaksınız. Üniversiteden sonra iş bulamazsan 2 sene boyunca geri ödemesiz bu bursu almaya devam edeceksiniz. Her yıl 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz" dedi.

"Cumhurbaşkanı olduğumda kendi evimde oturacağım"

İnce sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı olduğumda komşularımızla, dünya ile barışacağız. Üretim ekonomisi kuracağız. Bölüşürken adil bölüşeceğiz. Cumhurbaşkanı olduğumda o sarayda oturmayacağım. Kendi evimde oturacağım. O sarayı üniversite sınavında ilk 5 bine 10 bine girmiş öğrencilerine vereceğim. Orayı bilim yuvası yapacağım."

"Yazık günah"

Mülteci konusuna da değinen İnce, "4 milyon Suriyelilere harcanan para 40 milyar dolar. Eğer ev yapsaydık 2 milyon ev yapardı. Yazık günah değil mi. Yazık günah" ifadelerini kulandı.

Miting sırasında Samsunlu gençler tarafından İnce’ye makam aracı olarak kullanması için üzerinde "Halkın cumhurbaşkanına halkın armağanı" yazan bir bisiklet hediye edildi. Konuşmasını yarıda kesen İnce, hediyeyi kabul edip bisikleti Cumhurbaşkanlığı demirbaşına kaydedeceğini söyledi.

Konuşmasının sonunda bisikleti teslim alan İnce, bisikletle sahnede tur attı.