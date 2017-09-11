İnfaz koruma memuruna ‘Bylock’tan 7,5 yıl hapis

Edinilen bilgiye göre, Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Samsun Kapalı Cezaevinde görevli infaz koruma memuru Serdar A. (29) hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan dava açıldı. Örgütün gizli haberleşme ağı olan ‘Bylock’ kullandığı tespit edilen ve tutuksuz yargılanan Serdar A.’nın yargılanması bugün sona erdi. Kendini savunan Serdar A. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, “Kimse Yok Mu Derneğine kurban bağışım doğrudur. Bu bağışı makbuz karşılığı yaptım. Flaş bellekteki Fetullah Gülen’in ses kaydı ise bu adamı bize hoca diye lanse ettiler. Sadece dini sohbetler içeriyor. Örgütsel bir yanı yok. İçindekileri de dinlemedim. ‘Bylock’u kabul etmem mümkün değil. Suçsuzum, beraatıma karar verilsin” dedi.

Mahkeme heyeti Serdar A.’yı cep telefonundan farklı adreslerde ‘Bylock’ ile yazışmalar yaptığı gerekçesiyle “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ve yurt dışına çıkış yasağı getirdi.