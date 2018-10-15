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İnşaat halindeki binanın elektrik kabloları çalındı

Samsun’un Bafra ilçesinde bir inşaattan elektrik kabloları çalındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir inşaattan elektrik kabloları çalındı.


Olay, İshaklı Mahallesi Eski Şube Caddesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir inşaatta 8 dairenin döşenen iç tesisat kabloları gece henüz kimliği belirlenemeyen hırsız veya hırsızlar tarafından sökülerek çalındı. Sabah inşaata gelen çalışanlar kabloların çalındığını fark ederek polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler inşaatta yaptıkları inceleme sonunda kablo hırsızı veya hırsızlarını yakalamak için çalışma başlattı. İnşaattan çalınan kabloların 10 bin lira değerinde olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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