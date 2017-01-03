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03 Ocak 2017 19:00

İnşaat kurşunlama olayı şüphelileri serbest bırakıldı

İnşaat kurşunlama olayı şüphelileri serbest bırakıldı

03 Ocak 2017 19:00

Samsun’da bir inşaata silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Batuhane Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. ve M.Y.’ye ait inşaata kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tüfekle saldırı düzenledi. Tüfekten çıkan saçmalar inşaatın pencere camlarına isabet ederek maddi hasara sebep oldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ü.K.(39) ve E.K.’yi (34) yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 kişi haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Ü.K. ve E.K., savcıya ifade verip serbest bırakıldı.



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