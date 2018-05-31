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31 Mayıs 2018 14:28

İnşaatın 8. katından düşen işçi hayatını kaybetti

Samsun’da çalıştığı inşaat halindeki binanın 8.

İnşaatın 8. katından düşen işçi hayatını kaybetti

31 Mayıs 2018 14:28

katından düşen işçi hayatını kaybetti.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde saat 12.00 sırasında meydana geldi. Edilen bilgiye göre, 10 katlı inşaat halindeki binanın 8. katında çalışan sıva işçisi 54 yaşındaki Bahri Öztaş, kum çekme makarasının halatının yönünü değiştirmek isterken sırt üstü kum yığınının üzerine düştü. Ağır yaralanan Bahri Öztaş, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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