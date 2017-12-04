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04 Aralık 2017 16:00

"İnsanlık öldü mü" diyerek araya giren şahıs elinden bıçaklandı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da 2 kişi arasında meydana gelen bıçaklı kavgayı ayırmak isteyen bir vatandaş elinden bıçaklandı.


04 Aralık 2017 16:00


Olay, İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi Kulaca Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çay ocağında 2 kişi arasında sözlü tartışma yaşandı. Daha sonra tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından taraflar birbirlerine bıçak çekti. O sırada çay ocağında oturan Hayrettin B., "İnsanlık öldü mü" diyerek kavgayı ayırmak istedi. İkilinin arasına giren ve kavgayı ayırmaya çalışan Hayrettin B., elinden bıçaklanarak yaralandı.


Yaralı Hayrettin B., olay yerine gelen ambulansla Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.




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