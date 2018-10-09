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İnternet üzerindeki kişisel bilgileri sattığı iddia edilen genç yakalandı

Samsun’da bir şahıs, internet üzerinden kişilerin hukuka aykırı bilgilerini toplayıp bunlara başka kişilere sattığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Samsun'da bir şahıs, internet üzerinden kişilerin hukuka aykırı bilgilerini toplayıp bunlara başka kişilere sattığı iddiasıyla gözaltına alındı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğüne bağlı Sanal Devriye Ekipleri, internet ortamında denetim yaparken pazarcılık yapan Ö.Ç. (27) adlı gencin internet ortamında kişilerin hukuka aykırı bilgilerini ele geçirerek bunları başkalarına sattığını tespit etti. Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Ö.Ç., Samsun Adliyesine sevk edildi.

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