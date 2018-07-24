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24 Temmuz 2018 18:15

İntihar etmek isteyen gence “Atlamak yürek ister, in lan aşağıya” diye bağırdılar

SAMSUN (İHA) – Samsun’da eski eşiyle sorunları olduğu iddia edilen ve bunalıma giren gence Samsunlu vatandaşların tepkisi ilginç oldu.

İntihar etmek isteyen gence “Atlamak yürek ister, in lan aşağıya” diye bağırdılar

24 Temmuz 2018 18:15

Bazı vatandaşlar 16. kata çıkan gence, “İn lan oradan aşağıya. Atlamak yürek ister” şeklinde tepki gösterdi.


Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eski eşiyle problem yaşayan ve bunalıma giren 21 yaşındaki Murat D., 16 katlı inşaat halindeki binanın çatı katına çıktı. İntihara teşebbüs eden ve çatıda yürekleri adeta ağza getiren genç için polis ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Olay yerine gelen ekipler bölgede güvenlik çemberi oluştururken, itfaiye ekipleri de binanın önüne şişme yatak açtı. O sıradan gerek araçlarıyla gerekse yaya olarak yoldan geçen vatandaşların ise gence büyük tepkisi oldu. İntiharı bir film gibi izleyerek ilk önce kendi aralarında “Atlar-Atlamaz” şeklinde yorum yapan vatandaşlar daha sonra gence dönerek, “İn lan aşağıya. Atlamak yürek ister” şeklinde bağırdı.


Daha sonra müzakereci tarafından ikna edilen genç gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.




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