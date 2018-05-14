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14 Mayıs 2018 11:39

İntiharı polis önledi

Samsun’un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri’ne atmak isteyen alkollü kadını polis kurtardı.

İntiharı polis önledi

14 Mayıs 2018 11:39


Olay, geçen Perşembe günü saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polise bir vatandaş tarafından Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan Çetinkaya Köprüsü’nün korkuluklarında bir kadının intihar edeceği yönünde ihbar yapıldı. İhbarı değerlendiren Asayiş Büro ekipleri kısa sürede Çetinkaya Köprüsü’ne intikal etti. Nehre atlamak için köprünün korkuluklarında bulunan S.D. isimli kadını ikna etmeye çalıştı. Bir türlü ikna olmayan S.D., polisin 1 saatlik çalışması sonucunda ikna edilerek bulunduğu yerden alındı.


Çetinkaya Köprüsü’nden yaklaşık 2 ay önce de 2 genç Kızılırmak Nehri’ne atlayarak hayatlarını kaybetmişti. Polis yaşanacak ikinci bir olayı önleyerek kadını kurtardı. Köprüde yaşanan olay bir vatandaşın cep telefonu tarafından anbean görüntülendi.




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