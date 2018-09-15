İpek Tenolcay Samsun'da tedavi oldu

Türkiye'de rol aldığı diziler sayesinde ün kazanan İpek Tenolcay, ses kısıklığı ve soğuk algınlığından dolayı Büyük Anadolu Hastaneleri KBB Polikliniğinde muayene olduktan sonra serum ve ilaç tedavisi gördü. İpek Tenolcay gördüğü tedavi hakkında açıklamada bulunan Opr. Dr. Yusuf Şentürk, “İpek Tenolcay hanımefendiye yaptığımız teşhisimizde ses tellerinde ödem mevcuttu. Serum içinde antiödem tedavisi uyguladık” dedi.

Tedavisinin ardından Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdürü Güner Armutlu ile kısa süre sohbet eden İpek Tenolcay, Büyük Anadolu Hastaneleri hakkında bilgiler aldı.

Samsun Büyük Anadolu Hastanelerinin Türkiye'nin ve Samsun'un sağlık turizminde büyük katkı sağlamaya devam ettiğini söyleyen Genel Müdür Güner Armutlu, “Hastane olarak sağlık alanında büyük katkı sağlamanın büyük mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz. Dünyanın en büyük sağlık problemlerinden biri de tip 2 diyabettir. Tip 2 diyabet (Şeker hastalığı) tedavisinde Samsun bu anlamda bir merkez haline geldi. Hastane olarak tedavi amaçlı yapılan vaka sayısı yaklaşık bin 400'ün üzerindedir. Bu sayının 93'nün insülin ve ilaçlardan diğer sağlık problemlerinden de kurtulduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Tedavi için sadece Türkiye'den değil dünyanın dört bir yanından hastalarımız hastanemize gelmektedir. Bu da sağlık turizmine verdiğimiz katkıyı göstermektedir. İnşallah sağlık alanında yaptığımız bu başarıları daha da yukarılara taşımak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Kısa sohbetin ardından Büyük Anadolu Hastanelerine teşekkürlerini ileten İpek Tenolcay tiyatro oyunu öncesi Samsun'u gezmek için hastaneden ayrıldı.