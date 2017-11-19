Diğer
Kategoriler
19 Kasım 2017 17:01

İpekoğlu: “Evimizdeki puan kayıplarını deplasmanda telafi etmeliyiz”

0 berabere kaldıkları Adanaspor maçı sonrası, “Evimizdeki puan kayıplarını deplasmanda telafi etmeliyiz” dedi.

İpekoğlu: “Evimizdeki puan kayıplarını deplasmanda telafi etmeliyiz”

19 Kasım 2017 17:01


TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’un Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, sahalarında 0-0 berabere kaldıkları Adanaspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, “Play-Off potasına yaklaşmak adına önemli 2 puanı kaybettik. Oyuna kötü başladık, daha sonra dengeyi kurduk. Özellikle ikinci yarı oyunun son bölümünde galibiyeti hak eden tarafın biz olduğunu düşünüyorum. Yapacak bir şey yok, iç sahada kaybettiğimiz puanları bir şekilde deplasmandan çıkarmaya çalışacağız. Samaras’ın oyunundan genel anlamda memnunum. Son dakikada atamadığı golü istese kaçıramazdı. Ama atamadı. O golü atsaydı daha da memnun olurdum. Çıkış maçımız İstanbulspor maçı olur inşallah" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
12
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    12°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    10°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    10°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç