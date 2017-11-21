İpekoğlu: “Kalan 15 puanın hepsine talibiz”

Teknik Direktör Engin İpekoğlu, haftalık olağan basın toplantısını Nuri Asan Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Berabere kaldıkları Adanaspor maçı ve ilk yarıda kalan 5 maçı değerlendiren İpekoğlu, devre arasına kadar olan maçlardaki bütün puanlara talip olduklarını ifade etti.

“Kalan 15 puanın hepsine talibiz”

Adanaspor maçında şanssız bir şekilde puan kaybettiklerinin altını çizen Engin İpekoğlu, “Özellikle üst sıralarda bulunan takımların puan kaybettikleri haftada 3 puan alsaydık çok ciddi bir avantaj sağlayacaktık. Herhangi bir puan hedefim yok. Sadece önümüzdeki maçtan 3 puan almaya odaklanıyorum. İlk yarının sonuna kadar oynayacağımız 5 maç bulunuyor. Ortada da alınacak 15 puan var. Bu 15 puanı da aldığımız takdirde play-off potasına kendimizi atarız. İlk yarı tamamlandığında play-off potasında olmayı ya da play-off potasından çok uzak olmamayı hedefliyoruz. Takım halinde 15 puana talibiz. Bunların kaçını alabileceğiz. Bunu da son hafta oynayacağımız Ümraniyespor maçında göreceğiz” dedi.

“Kaçan gole en çok Samaras üzüldü”

Son anda kaçırdığı inanılmaz gol ile kamuoyunun diline düşen Yunan yıldız Samaras hakkında da görüşlerini belirten İpekoğlu, “Samaras’ın son anlarda kaçırdığı net pozisyonu, kaçırmak isteseniz kaçıramazsınız. Buna en çok üzülen oyuncu da Samaras oldu. Maçtan sonra soyunma odasında bütün arkadaşlarından tek tek özür diledi. Bu da çok önemli bir şey. Kendisiyle de bu konu hakkında konuştuk. Yapacak bir şey yok. Futbolda atmak kadar kaçırmak da var. Eğer o golü atsaydı 2 puan daha alacaktık. İnşallah bu hafta görev alırsa, İstanbulspor’a gol atar ve puanları bize kazandırır” diye konuştu.