Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin referandum kararı protesto edildi

Samsun Anıt Park’ta yapılan eyleme Milliyetçi Hareket Partisi ve birçok sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Protesto eyleminde konuşma yapan Kerküklü emekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kudret Kevseroğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin 25 Eylül’de gerçekleştireceği bağımsızlık referandumuna tepki gösterdi. Kevseroğlu, “7 Haziran 2017 tarihinden itibaren Kuzey Irak Kürt Yönetimi Merkezi, Irak yönetiminden ayrılma ve bağımsız bir devlet olma sevdasına girmektedir. Dünyadaki ve Orta Doğu’daki siyasi karmaşıklıkların en hızlı olduğu bir dönemde referandum konusunun Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani tarafından ortaya atılması iyi bir niyet göstergesi olmamaktadır. Aynı zamanda bölücü iç ve dış mihrapların özellikle İsrail olmak üzere bazı ülkelerin sevinçlerine sevinç katmaktadır. Barzani 25 Eylül’de Kuzey Irak Kürt Bölgesi’nde referandum yapma kararı almıştır. Bu referandumdan olumlu sonuç alındığı takdirde 2-3 yıl içerisinde bağımsız Kürdistan devleti kurulmasına karar verilecektir. Referandumun 1990’lı yıllardan beri belirtilen 36. Paralelin üzerinden olan Süleymaniye, Erbil ve Dohok illerinin yanı sıra Kerkük’te de yapılacaktır. Kerkük’ün konumu ve önemi herkes tarafından bilinmektedir. Bugün Kerkük petrolü, dünya petrolünün yüzde 7’sini ve Irak petrolünün yüzde 40’ını oluşturmaktadır. Kerkük petrolü en kaliteli petrol grubunda yer almaktadır. Kerkük’ün kurulması istenen bu kukla devletin sınırları içerisinde olmasını asla kabul etmeyiz. Irak’ın toprak bütünlüğünü her zaman koruduk ve koruyacağız. Her şeyden önce kendi arasında anlaşamayan Barzani ve Talabani grupları, yıllarca acımasızca birbirini katletmişlerdir. Bu iki grubun kuracağı devlet çatısında Türkmenlerin ne kadar insanca yaşayabilecekleri tartışılır. Kısacası biz Irak Türkmenleri olarak bu referandumu boykot ediyoruz” dedi.

Basın açıklamasının ardından “Kerkük Türk’tür, Türk kalacak” şeklinde sloganlar atıldı.