Olay, Samsun’un İlkadım ve Atakum ilçelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesinin Hançerli Mahallesi’nde Resul Gülay’a ait, Saitbey Mahallesi’nde Bayram Arslan’a ait, Ulugazi Mahallesi’nde Numan Kıyak’a ait ve Atakum ilçesi Esenevleri Mahallesi’nde ise Murat Alaçam’a ait apartmanların içinde bulunan bisikletler çalındı. Çalınan 4 ayrı bisikletin sahipleri polise şikayette bulundu.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, apartmanların güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde hırsızların bisikleti çalıp götürürken güvenlik kamerası tarafından görüntülendiğini tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Samsun Cumhuriyet Meydanı ve Anıt Park etrafında yaptıkları araştırmada bisikletleri çalanlardan biri olan Irak uyruklu 16 yaşındaki O.M.J.J.’yi yakalayarak gözaltına aldı. O.M.J.J. suçunu itiraf etti. Polis yaptığı araştırma sonucu Iraklı gençle birlikte bisikletleri çalan yine Irak uyruklu 15 yaşındaki A.G.A.A.’yı da Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı. A.G.A.A. da suçunu itiraf etti. Gözaltına alınan 2 Iraklının hırsızlık olaylarında kullandıkları demir kesme makası da ele geçirildi.

İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri Iraklıların çaldıkları bisikletleri sattıkları yerde ele geçirdi. Bisikletler sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan O.M.J.J. ve A.G.A.A. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.