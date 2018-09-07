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07 Eylül 2018 12:37

Iraklı genç kavgayı ayıran polisi kazara yaraladı

Samsun’da kavgada kendi vatandaşı bir kişiyi bıçaklayan Iraklı genç, olaya müdahale edip ayırmak isteyen trafik polisini de kazara elinden bıçakladı.

Iraklı genç kavgayı ayıran polisi kazara yaraladı

07 Eylül 2018 12:37


Olay, İlkadım ilçesinin Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Eshaq Albert Eshaq Eshaq (24) kavga ettiği Iraklı Ahmet Jasım Mohammed Mohammed’i (22) çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Bu sırada kavgayı gören trafik polisi Engin Ö.(43) ayırmak için müdahale ederken kazara elinden bıçakla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Eshaq Albert Eshaq Eshaq polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgulanması tamamlanan Eshaq Albert Eshaq Eshaq, Samsun Adliyesine sevk edildi.




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