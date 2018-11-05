Iraklı kadın, parkta karşılaştığı Mısırlı tacizcisini yakalattı

Samsun'da Iraklı bir kadın 10 gün önce kendisini parkta taciz ettiğini ileri sürdüğü Mısırlı kişiyi aynı parkta yeniden görünce polise yakalattı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde bulunan Anneler Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Iraklı E.M.A.A. (32) adlı kadın, çocuğunu Anneler Parkı içinde bulunan kreşten almaya gitti. Bu sırada aynı parka 10 gün önce yanına gelerek kendisine elle tacizde bulunup sarıldığını iddia ettiği bir kişiyi görünce polisten yardım istedi. Polis söz konusu şahsı yakalayarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Mısır uyruklu A.A.A.H.'nın 16 yaşında olduğu tespit edildi. Tacize uğrayan Iraklı kadın şikayetçi olunca Mısırlı şahıs, Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.