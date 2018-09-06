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06 Eylül 2018 15:05

İrfan Başaran: “Gümüşhane’den güzel bir sonuçla döneceğiz”

Samsunspor’un orta saha oyuncusu İrfan Başaran, Cumartesi günü deplasmanda yapacakları Gümüşhanespor maçından güzel bir sonuçla döneceklerine inandığını söyledi.

İrfan Başaran: “Gümüşhane’den güzel bir sonuçla döneceğiz”

06 Eylül 2018 15:05


Gümüşhanespor maçı öncesi açıklamalarda bulunan İrfan Başaran, “Gümüşhanespor maçı zor bir maç olacak. Onlar yaklaşık 3-5 senedir yukarıları oynuyorlar. İyi bir kadroları ve tanıdığımız oyuncular da var. Biz her maça Samsunspor olarak kazanmaya gidiyoruz. Amacımız bu. O yüzden her rakibe saygı duyuyoruz. Gümüşhanespor da saygıyı hak eden bir kulüp. Play-Off oynadı. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Biz iyi mücadele ettiğimiz sürece her takımı yenebilecek güçteyiz. Ama ayaklarımızı daha sağlam basmalı ve Amed Sportif Faaliyetler maçını bir kenara bırakmak zorundayız. Gümüşhanespor maçında da inşallah güzel bir sonuçla döneceğimize inanıyorum. Hedefimizi büyüklerimiz daha iyi koyar. Biz onların söylediklerini yerine getirmeye çalışıyoruz ama sezon başı şampiyonluk parolasıyla çıktık. Biz Gümüşhane’ye gideceğiz ve tüm mücadelemizi göstereceğiz” dedi.


Yeni transferler ile takım olma yolunda büyük aşamalar kaydedildiğini belirten Başaran, “17 yeni oyuncu kolay bir şey değil. Herkesin farklı bir karakteri ve oyun bilgisi var. Bu bir süreç, biz de bu süreci yaklaşık 2 aya yakın atlatmaya çalışıyoruz. Takım olma yolunda çok büyük aşamalar kaydettik. Geçen seneden kalan arkadaşlarımız azınlıktalar. Bizleri çok iyi karşıladılar. O anlamda çok fazla sıkıntı yaşamadık. Onlar bizi buradaki güzellikleri ve zorlukları anlattılar. O yüzden şu anda iyi yolda gidiyoruz. Tabii şu anda yeni takım olmanın zorlukları var. Biz de ilk maçı galip gelerek bir nebze olsun bunu daha da kolaylaştırdığımızı düşünüyorum. Şimdilik her şey güzel. Gümüşhanespor maçına tamamen odaklandık. Onu da kazandık mı önümüze daha rahat bakacağız” şeklinde konuştu.


Samsunspor taraftarlarının kendilerini 90 dakika boyunca desteklemelerini isteyen İrfan Başaran şunları söyledi:


“Taraftarımız üstüne düşen görevi yapıyorlar. Geçen seneki küme düşme sıkıntısını büyük üzüntü olarak yaşadılar. Geçen seneden kalan arkadaşlarımız ve bizler bunun bilincindeyiz. Samsunspor’un önümüzdeki sene kesinlikle TFF 1. Lig’de olması için elimizden gelen tüm mücadeleyi göstereceğimize inansınlar. Biz Amed Sportif Faaliyetler maçı ile bunu gösterdiğimize inanıyorum. Bundan sonra da gücümüzün yettiğince göstereceğiz. Taraftarlarımız bizi sonuç ne olursa olsun, maçın birinci dakikasından son dakikasına kadar desteklemelerini istiyoruz. Allah’ın izni ile onları utandırmayacağız. İşler kötü gittiği zaman maçın içerisinde belki etkilenecek arkadaşlarımız olabilir. O zaman büyük Samsunspor taraftarlarından bizi desteklemelerini istiyoruz. Çünkü biz bu forma için mücadele veriyoruz. Burada ailelerimizden ve sevdiklerimizden uzağız. Burada başarılı olabilmek için bu şehri sahipleniyoruz. Taraftarlarımız maç bitene kadar bizi desteklemelerini bekliyoruz.”


Samsunspor, Cumartesi günü 15.30’da karşılaşacağı Gümüşhanespor deplasmanı için yola çıktı.




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