İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İş adamından eğitime bağış

Samsun’un Bafra ilçesinde bir iş adamı, İlçe Milli Müdürlüğüne 18 derslikli bina bağışında bulunuldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş adamı, İlçe Milli Müdürlüğüne 18 derslikli bina bağışında bulunuldu.


Hayırsever iş adamı Cengiz Üstünel'e ait daha önce dershane olarak kullanılan Beşyol mevkisinde bulunan 5 katlı binanın 2 katı Halk Eğitim Merkezi faaliyetlerinde kullanılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne hibe olarak verildi. 18 derslik olarak hizmet vermeye başlayacak olan binanın tapu devir teslim töreni kaymakamlık makamında gerçekleştirildi.


Kaymakam Ali Fuat Türkel, iş adamı Cengiz Üstünel, Tapu Müdürü İsmail Karataş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Milli Emlak Müdürü Gökhan Göktürk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hasan İrer'in katılımıyla tapu devir teslimi gerçekleştirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.