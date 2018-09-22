İş adamından eğitime bağış

Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş adamı, İlçe Milli Müdürlüğüne 18 derslikli bina bağışında bulunuldu.

Hayırsever iş adamı Cengiz Üstünel'e ait daha önce dershane olarak kullanılan Beşyol mevkisinde bulunan 5 katlı binanın 2 katı Halk Eğitim Merkezi faaliyetlerinde kullanılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne hibe olarak verildi. 18 derslik olarak hizmet vermeye başlayacak olan binanın tapu devir teslim töreni kaymakamlık makamında gerçekleştirildi.

Kaymakam Ali Fuat Türkel, iş adamı Cengiz Üstünel, Tapu Müdürü İsmail Karataş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Milli Emlak Müdürü Gökhan Göktürk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hasan İrer'in katılımıyla tapu devir teslimi gerçekleştirildi.