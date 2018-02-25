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25 Şubat 2018 13:43

İş çıkışı evine giderken kazada hayatını kaybetti

Samsun’da iş çıkışı evine giden bir kişi otomobiliyle orta refüjdeki demir aydınlatma direğine çarpıp hayatını kaybetti.

İş çıkışı evine giderken kazada hayatını kaybetti

25 Şubat 2018 13:43


Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı AFAD Kavşağında sabah saat 08.00’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Balık Hali’nde çalışan Levent Şimşek (35) gece çalışıp sabah iş çıkışı 06 DD 9582 plakalı otomobiliyle evine giderken, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüjdeki ağaç fidanına ve daha sonra da demir aydınlatma direğine çarparak aracın içinde sıkıştı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve AFAD ekipleri, ağır yaralanan sürücü Levent Şimşek’i sıkıştığı yerden çıkarttı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan evli 3 çocuk babası Levent Şimşek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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