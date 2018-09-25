İş kadınlarına imaj ve itibar yönetimi eğitimi

Samsun İş Kadınları Derneği (SAMİKAD) ve OKA tarafından iş kadınlarına yönelik sosyal ve medya ve dijital dünyanın daha etkili kullanılması için Dijital Dünyada İmaj ve İtibar Yönetimi eğitimi veriliyor. 29 Eylül'de sona erecek program kapsamında birçok iş kadını dijital dünya hakkında bilgilendiriliyor.

Programda konuşan SAMİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Münevver Uğurlu, “SAMİKAD olarak kurumsal kapasiteyi artırmak için OKA teknik destek programına başvurduk, kabul edildi. Başvuru konumuz, 'Dijital Dünyada ve Sosyal Medyada İtibar Yönetimi.' Projenin temel konusu, günümüzün en önemli konularından olan sosyal medya ve sosyal medyada yaşanacak sorunları en aza indirmek için kişisel ve kurumsal imaj ve itibar tesisi ve yönetimi olacaktır. Bu temel konu kapsamında önemli sosyal medya araçlarının kazandırdıkları, fırsatlar, zararları ve riskler konularında iş kadınlarının hem özel hem de kurumsal hayatlarındaki imaj ve itibar tesisi ve yönetimi konusunda kapasite geliştirmelerine katkı sağlanacaktır. Günümüzde dijital dünya, itibarın iyi ya da kötü yönde tesis edilmesi ve korunması ve güçlendirilmesi için en etkin ve en uygun ortamdır. 4 günlük eğitim programından, öncülüğümüzde bölgemizde katılımcı sağlayarak konunun sürdürülebilir olması için bir çok kurumdan sağladığımız kursiyerlerimiz de gittikleri kurumlara bilgi vermesi ile ilerleme kaydedeceğiz. Amacımız, kadınların eğitimlerinin yanı sıra üretimlerinin verimli olması için teknolojiyi doğru kullanım ile ailesine, çevresine ülke ekonomisine katkı sağlamasıdır” dedi.

Program kapsamında OKA tarafından eğitilen uzman eğitimciler de iş kadınlarına eğitim ve sunumlar gerçekleştiriyor.