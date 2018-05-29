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29 Mayıs 2018 16:23

İş yerinde silahlı saldırı düzenleyen şahıs tutuklandı

Samsun’da bir iş yerinde silahlı saldırı düzenleyip kaçan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İş yerinde silahlı saldırı düzenleyen şahıs tutuklandı

29 Mayıs 2018 16:23


Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı’ndaki bir iş yerinde 3 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep R. ve Mehmet R.’ye ait iş yerine gelerek tabancayla ateş açıp kaçan 21 yaşındaki Okan A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Okan A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Okan A., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.




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