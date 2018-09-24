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İş yerinden hırsızlık zanlısı yakalandı

Samsun’da bir iş yerinden farklı tarihlerde 3 kez hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsun'da bir iş yerinden farklı tarihlerde 3 kez hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir alışveriş merkezine 3 ayrı farklı tarihlerde müşteri gibi gidip 1 adet uydu alıcı, 2 adet armatör, 1 adet FM gönderici, 1 adet data kablosu, 1 adet şarj başlığı, 1 adet USB radyo hoparlörü, 1 adet araç lambası, ve 1 adet şarjlı masa lambası çaldığı iddia edilen S.D.(55), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerinin çalışması sonucu aracının plakası tespit edildi. MOBESE kameraları tarafından aracının geçişi tespit edilen S.D., Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan S.D., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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