İş yerine silahlı saldırı düzenleyen şahıs yakalandı

Samsun'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaat firmasına tabancayla silahlı saldırı düzenleyen saldırgan kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen M.T.'yi (32) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan M.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.