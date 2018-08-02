İshak Doğan resmen Samsunspor’da

Lig takımlarından Samsunspor, geçen sezon Süper Lig’de 18 karşılaşmada forma giyen İshak Doğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı-beyazlılar böylece bu sezon ki 17. transferini gerçekleştirmiş oldu.

Transferin hareketli takımlarından Samsunspor, transferde dur durak bilmiyor. Samsunspor son olarak geçen sene Süper Lig’de Kardemir Karabükspor forması giyen İshak Taşçı’yı 3 yıllığına renklerine bağladı. Samsunspor, Nuri Asan Tesislerinde gerçekleşen imza töreniyle birlikte bu sezon ki 17. transferini gerçekleştirmiş oldu.

“ Lig’e değil Samsunspor’a geldim”

İmza töreninde konuşan İshak Doğan, “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu şehre sadece şampiyonluk yakışır. Buralar yakışmaz. Ben Lig’e gelmedim. Ben Samsunspor’a geldim. Sezon başladığında herkes Samsunspor’un gücünü görecek. Çok değerli bir kulübe geldiğimi biliyorum. Bana gösterilen güveni boşa çıkartmamak istiyorum. Burada şampiyonluk değil, şampiyonluklar yaşayıp Süper Lig’e çıkmak istiyoruz. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Samsunspor, transfer çalışmaları kapsamında İshak Doğan’ın yanı sıra Erhan Kartal, Şahin Şafakoğlu, Bilal Gülden, Erhan Şentürk, Okan Dernek, Metincan Cici, Can Muhammet Vural, Savaş Yılmaz, Samet Asatekin, Ramazan Çevik, İrfan Başaran, Nuri Terliksiz, Canberk Dilaver, İlyas Kubilay Yavuz, Bahattin Köse ve Muhammet Beşir’i renklerine bağlamıştı.