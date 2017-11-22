Isı değişikleri hastalıklara davetiye çıkarıyor

Gülfer Akça, ısı değişiklerinin hastalıklara davetiye çıkardığını belirterek, hijyenin mikroplardan korunmanın öncelikli yolu olduğunu söyledi.

Sonbaharla gelen hastalıklar hakkında bilgi veren Liv Hospital Samsun Çocuk Sağlığı Kliniği’nden Uzm. Dr. Gülfer Akça, “Sonbaharda ortaya çıkan hastalıklardan çocuklarımızı korumak çok önemlidir. Hem sağlıklarının etkilenmemesi hem de okul başarılarının düşmemesi için bu mevsim geçişlerinde anne babaların dikkat etmesi gereken noktalar vardır. Isı değişikleri hastalıklara davetiye çıkartmaktadır. Sonbaharda sık görülen enfeksiyon hastalıkları; nezle, grip gibi viral enfeksiyonlar, özellikle bu enfeksiyonlardan sonra görülen orta kulak iltihabı, akut sinüzit, zatürre ve özellikle küçük çocuklarda akut bronşiyolittir. Bu ani ciddi ısı farklılıkları solunum yollarının savunmasını bozarak bu hastalıklara davetiye çıkartmaktadır. Mikroplar üst solunum yollarına kolayca yerleşerek ve kalabalık ortamlarda da yayılarak kolayca hastalıklara neden olmaktadır” dedi.

Oluşabilecek hastalıklar nedir ve ne yapılmalıdır?

Uzm. Dr. Gülfer Akça hastalıkları sıraladı:

“Nezle: Bu rahatsızlık sıklıkla sonbahar ve kış aylarında görülür. Burun akıntısı, burun tıkanıklığı, boğazda yanma, kaşıntı hissi ve öksürükle kendini gösterir. Başlangıçta ateş olabilir ancak sıklıkla çok dirençli değildir hafif seyreder. Genellikle üçüncü ve beşinci günlerde kötüleşen hastalık tablosu, yedi ila on günde tam iyileşme ile sonuçlanır. Çocukların yılda 10 kez veya daha fazla, erişkinlerinse 2-3 kez nezleye yakalanması normal kabul edilir. Bol bol sıvı almak ve burun tıkanıklığının giderilmesi önem arz eder.

Grip: İnfluenza virüslerinin neden olduğu üst solunum yolu enfeksiyonudur. Genellikle ani başlayan yüksek ateş, öksürük, boğaz ağrısı, baş ve kas ağrıları ile kendini gösterir. Ateş sıklıkla 5 gün ya da 1 hafta sürer. Bazı antiviral ilaçlar kullanılabilir ancak etki için tedaviye hızlı başlanması gerekir ve hastalığın seyrini ancak 1-2 gün kısaltır. Bu yüzden ilaç kullanımı daha ciddi enfeksiyonlar açısından risk taşıyan çocuklar veya hastaneye yatırılması gereken vakalar için önerilmektedir. Gripten korunmanın en etkin yolu, grip aşısıdır. Dünya Sağlık Örgütü 6 aydan büyük tüm çocuklar ve erişkinlere her yıl aşı uygulanmasını önermektedir.

Bronşiyolit: Küçük çocukları etkileyen bir hastalıktır. En sık 1 yaş altındaki bebeklerde ağır seyreder. Belirtiler burun tıkanıklığı, öksürük, düşük dereceli ateş ve hışıltılı solunumdur. Bu rahatsızlık sıklıkla nezle gibi başlar, ardından hışıltı, solunum güçlüğü gibi daha ciddi belirtiler gelişir. Çocuk ilk birkaç gün kötüleşip daha sonra yavaş bir iyileşme sürecine girer. Hastaların birçoğu hastalığı evde atlatır ancak bazen hastaneye yatırılmaları gerekebilir. Hastalık geçtikten sonra da öksürük 2 hafta veya daha uzun süre devam edebilir.

Orta kulak iltihabı: Sıklıkla nezle, grip gibi enfeksiyonları takiben gelişen ikincil bakteriyel enfeksiyon şeklindedir. Özellikle 3 yaş altındakileri etkiler. Çocukta huzursuzluk, sık ağlama ve kulaklarını tutma gibi belirtiler olur. Çoğunlukla bakteriyeldir ve doktor kontrolünde antibiyotik tedavisi gerekir.

Akut sinüzit: Yine sıklıkla viral üst solunum yolu enfeksiyonlarını takiben gelişir. 7-10 günde tam iyileşme beklenirken genellikle burun doluluğu ve öksürük artışı olur. Büyük çocuklarda baş ve yüz ağrıları da görülebilir. Antibiyotik tedavisi gerekebilir.

Zatürre: Sıklıkla bakterilerle gelişir. Tablo birçok şekilde yerleşir. Bazen nezle gibi başlar ancak ağırlaşarak devam eder. Bazen çocuk tam iyileşiyor görünürken tekrar kötüleşir. Aniden yüksek ateş gelişir ve öksürük artar, solunum sıkıntısı başlar. Sıklıkla ayaktan antibiyotik tedavisi ile iyileşme sağlanır ancak ciddi vakalar yatırılarak tedavi edilmelidir.”

Çocukları hastalıklardan korumak için alınması gereken önlemler

Alınabilecek önlemlere değinen Dr. Akça, “Çocuklarımıza el yıkama alışkanlığı kazandırılmalıdır. Hijyen mikroplardan korunmanın öncelikli yoludur. Doğru beslenme düzeni kurulmalı ve çocukların bol su içmesi sağlanmalıdır. Öksürürken veya hapşırırken ağızlarını dirsekleri ile kapatmaları gerektiğini öğretilmelidir. Çocuklar kalabalık ortamlara sokulmamalı, hasta olduğu bilinen kişilerle temas etmeleri engellenmelidir. Doktoru kontrolünde vitamin ve mineral desteği alınmalıdır. Gün içerisinde çok kalın ya da çok ince kıyafetlerden kaçınılmalıdır, çok kalın terletebilir çok inceyse üşütebilir. Son olarak vücudun zinde ve sağlam olması için mutlaka uyku düzenine özen gösterilmelidir” şeklinde konuştu.