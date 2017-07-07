İşitme Engelliler Bisiklet Takımı müsabakalara hazırlanıyor

İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda yarışacak olan bisiklet takımı müsabakalara hazırlanıyor.

23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda müsabakalara katılacak olan İşitme Engelliler Bisiklet Takımı start alacakları 19 Mayıs ilçesi Engiz Sahili Piknik Alanı ile Bafra Çetinkaya Kavşağı’ndan geri dönecekleri güzergahta çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Bisiklet takımın ise Bafra Trafik Büro Amirliği ekiplerince dönüş yapacakları kavşaklarda ve güzergah boyunca yol güvenliği sağlandı.

2017 Samsun Deaflympics Olimpiyatları bisiklet yarış takvimi şöyle:

19 Temmuz Çarşamba günü saat 09.00’da 19 Mayıs ilçesi saat kulesi 1000 metre sprint yarışı.

21 temmuz Cuma günü saat 09.00’da zamana karşı yol bisikleti yarışı 19 Mayıs ilçesi Engiz sahili piknik alanından start alınacak Bafra Çetinkaya Kavşağı’ndan geri dönülecek.

23 Temmuz Pazar günü saat 09.00’da yol bisikleti yarışı 19 Mayıs ilçesi 19 Mayıs ilçesi sahili piknik alanından start alınacak Bafra üzerinden geçerek, Alaçam Geyikkoşan’dan geri dönülecek.

24 Temmuz Pazartesi günü saat 09.00’da OMÜ Göleti çevresi dağ bisikleti yarışı.

25 Temmuz Salı günü saat 09.00’da 19 Mayıs ilçesi 19 Mayıs ilçesi sahili piknik alanında 50 kilometre puanlı yol yarışları yapılacak.