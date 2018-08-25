Diğer
Kategoriler
25 Ağustos 2018 10:05

İskeleden denize atlayan Suriyeli genç kuma çakıldı

Samsun’da iskeleden denize atlayarak başını kuma çarpan ve daha sonra boğulma tehlikesi geçiren Suriye uyruklu 1 kişi, hastaneye kaldırıldı.

İskeleden denize atlayan Suriyeli genç kuma çakıldı

25 Ağustos 2018 10:05


Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde sahile giden Suriyeli Abdulkadir Sende(25), iddiaya göre Halk İskelesi’nden suya atladı. Baş üstü şekilde suya düşen ve kuma çakılarak başından ve boynundan yaralanan Abdulkadir Sende, suda boğulma tehlikesi geçirdi.


Yakınları yaralanan ve boğulma tehlikesi geçiren şahsı denizden çıkardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsa ilk müdahaleyi sahilde yaptı. Yapılan müdahalenin ardından Abdulkadir Sende, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç