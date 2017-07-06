İşletme Fakültesinin zemin etüt çalışmalarına başlandı

Bafra İsmet Paşa Mahallesi’nde dedesi hacı Akif Aslan’ın cami yaptırma vasiyetini babası Selahattin Aslan tarafından gerçekleştirilmesinden sonra iş adamı Akif Aslan da babası Selahattin Aslan’ın okul yaptırma vasiyetini yerine getiriyor. Kaymakam Ali Fuat Türkel, Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Tuncay Yurduseven ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Çamaş, iş adamı Akif Aslan tarafından Turizm Fakültesi arsasında yapılması planlanan Hacı Fevziye Aslan İşletme Fakültesinin zemin etüt çalışmalarını yerinde incelediler.

Başkan Şahin yaptığı açıklamada, “İş adamımız Akif bey beni arayarak babasının okul yaptırma vasiyetini yerine getirmek için ortaokul veya lise yaptırmak istediğini söyledi. Bafra’da Turizm Fakültemiz var, İşletme Fakültesine de bir hayırsever arıyorduk. Kedisine bunu ilettik kabul ettiler, birlikte rektörlükle görüşerek bir noktaya varılarak buraya İşletme Fakültesi kurulmaya karar verildi. İşletme Fakültesinin buraya yapıldığında görüşmelerimiz var. Yüksekokulu da buraya aldığımızda burası Ondokuz Mayıs Üniversitesinin(OMÜ) kampüsü haline gelecek. Buraya yurt yaptırmak kaymakamımız, ilçe teşkilatımız, sivil toplum örgütlerimizle beraber çalışmalarımız var. Güzel bir kampüs haline geldiğinde öğrencilerinde burayı tercih etmesi kolay olacak. İşletme Fakültemiz de açıldığında Baframız önemli bir hizmet alacak ve üniversiteleşme yolunda önemli bir adım atmış olacak diye düşünüyoruz” dedi.

Kaymakam Türkel ise, "Bizim gönlümüz İşletme Fakültesiyle beraber burayı bir kampüs alanına çevirmek. Yurdu da, yüksek okulları da buraya getirip ileride de Bafra’nın tarım özelliğini ön plana çıkartacak Ziraat Fakültesinin en azından bazı bölümleriyle birlikte kampüs havasına kavuşur. Babalarının vasiyetini yerine getirdikleri için kendisine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Rüyasında babasını gördüğünü ve babasının yüzüne bakmadığını kardeşleriyle paylaşan iş adamı Akif Sağlam, kardeşleri “Sen okulu yaptım mı” demeleri üzerine babasının vasiyetini yerine getirmeye karar verdiğini söyledi. Sağlam, “Babam dedemin cami yaptırma vasiyetini yerine getirmişti, şimdi ben de babamın bana vasiyeti olan okul yaptırma vasiyetini yerine getirmek için sabırsızlanıyorum. Büyük bir heyecan içerisindeyim. İnşaata bir an önce başlayarak önümüzdeki eğitim-öğretim yılına yetiştirmek istiyoruz. İnşallah bunu da başaracağız” şeklinde konuştu.