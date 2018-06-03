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03 Haziran 2018 17:19

İsmail Uyanık: “Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz”

SAMSUN (İHA) – Samsunspor başkanlığına 13 yıl aradan sonra tekrar seçilen İsmail Uyanık, “Bize güvenenleri hiçbir zaman mahcup etmeyeceğiz” dedi.

İsmail Uyanık: “Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz”

03 Haziran 2018 17:19


Samsunspor Olağanüstü Genel Kurulu’nda başkan seçilen İsmail Uyanık ve yönetim kurulu üyeleri, Nuri Asan Tesisleri’nde divan kurulu ile toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantının ardından iş başı yapacaklarını açıklayan Başkan Uyanık, kendilerine gösterilen güveni boşa çıkarmamaya çalışacaklarını söyledi.



“Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz”


Bugünden itibaren çalışmaya başlayacaklarını ifade eden Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık, “Kongremize gelen herkese teşekkür ederim. Katılımcılara kongreden sonra teşekkür etme imkanı bulamadım. Bundan dolayı çok üzgünüm. Onu telafi etmek istiyorum. Kendi adıma telafi etmek istiyorum. Onların dokunmaları, sarılmaları, göz göze gelmemiz zorlu süreçte bize ciddi bir motivasyon sağlayacak. O eksikliği gidereceğim. Onlardan bir alacağım var. Onların da benden alacakları var. Bugün ilk yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Divan kurulu üyeleri önderliğinde toplandık. Toplantı ardından işbaşı yapacağız. İşimiz çok fakat umudumuz da çok. Bize güvenenleri hiçbir zaman mahcup etmeyeceğiz. Gazamız mübarek olsun” şeklinde konuştu.




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