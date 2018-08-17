İsmail Uyanık’tan Ankara temasları

Başkan İsmail Uyanık Samsunspor’un Erzurum kampından ayrılarak yeni sezon öncesi oluşabilecek eksiklikleri gidermek için Ankara’ya Gençlik ve Spor Bakanlığına gitti. Burada yetkililerle uzun bir süre görüşen Başkan Uyanık, stadın eksikleri hakkında yetkilileri bilgilendirdi.

Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık, “Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ile kulübümüzün son yapısı, sportif anlamda istişare ve karşılıklı fikir alışverişi konularında çok verimli bir görüşme oldu. Kulüplerin mali durumları, transfer politikaları, yönetimsel bazı aksaklıklar konusunda düşüncelerimizi Mehmet Baykan bey ile paylaştım. Daha sonra Yatırımlar ve Tesisler Genel Müdürü hemşehrimiz Dursun Türk ve ekibi ile 3 saate varan bir görüşme yaptık. Yeni stadımız, olimpiyat oyunları döneminde hızlı bir şekilde tamamlandı. Dolayısıyla bazı imalatlar sonraya bırakıldı. Ayrıca bizlerin de yeni yapıda bazı talepleri oldu. TFF’nin istediği bazı düzenlemeler vardı. Tüm bunların giderilmesi ile ilgili Dursun Türk bey, teknik ekibine ve İl Müdürlüğüne talimat verdi. Bayram sonrası stadın led reklam panoları ve zemin ısıtma ile soğutma otomasyonu da dahil ilgili tüm eksikliklerin giderilmesi için bir kaynak oluşturuldu ve işlemler başlatıldı. Ayrıca kulübümüzün yeni kamp ve antrenman tesisleri ile ilgili bakanlık ile ortak çalışma sürecine girdik. Yatırımlar ve Tesisler Genel Müdürü Dursun Türk bey, bayram sonrası bir teknik ekibi Samsun’a göndererek bizim tespit ettiğimiz yerler ile ilgili çalışma başlatacak. Biz de kulübümüzün bakanlığa olan geçmiş döneme ait kira borçları ile ilgili bir uzlaşma ve yapılandırma konusunda çalışma yapacağız" dedi.