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17 Eylül 2017 15:40

İstanbul’da eşi tarafından öldürülen kadın ile kardeşi toprağa verildi

İstanbul Kağıthane’de ayrı yaşadığı eşi tarafından öldürülen Zerrin Güvener ile kardeşi Betül Demir’in cenazeleri memleketi Samsun’da toprağa verildi.

İstanbul’da eşi tarafından öldürülen kadın ile kardeşi toprağa verildi

17 Eylül 2017 15:40


Olay, İstanbul Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Emirgazi Caddesi Dişçi Sokağında 3 gün önce meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Kamil Emre Doğaner (32), 1 yıl önce evlendiği ve 6 aydır ayrı yaşadığı eşi Zerrin Güvener (22) ile konuşmak için kaldığı eve gitmiş, burada çıkan tartışmada Kamil Emre Güvener, tabancayla eşi Zerrin Güvener ile baldızı Betül Demir’in (28) kafalarına birer el ateş ederek öldürmüş, intihara kalkışarak kendisini de vurup ağır yaralanmıştı.


Zerrin Güvener ile kardeşi Betül Demir’in cenazeleri baba ocağı Samsun’un Bafra İlçesi Mevlama Mahallesi’nde bulunan baba ocağına getirildi. İki kardeşin cenazeleri Mevlana Mahallesi Esentepe Camisinde bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bafra Asri Mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildiler.




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