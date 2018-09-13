İstanbul'da yakalanan FETÖ'cü kadın adliyeye sevk edildi

Samsun’da polis ekiplerinin Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalanarak Samsun’a getirilen şüpheli kadın adliyeye sevk edildi.
Samsun'da polis ekiplerinin Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanarak Samsun'a getirilen şüpheli kadın adliyeye sevk edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan 'ByLock'u kullandığı tespit edilen Tuğba H. isimli Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi mezunu genç kadını İstanbul'da yakaladı. Samsun'a getirilen Tuğba H., KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.