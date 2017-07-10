Olay, İstanbul Küçükçekmece Cennet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat Ç. (34) 34 JA 6820 plakalı otomobilini temizlenmesi için oto yıkama servisine bıraktı. Serviste çalışan Samsunlu Erhan Ş. (27) söz konusu otomobil ile gezmek için memleketi Samsun’a geldi. Samsun’da arkadaşları E.İ. ve E.Ö.’yü telefonla arayarak gezmek için buluşan Erhan Ş., Atakum ilçesinde gezerken Plaka Tanıma Sistemi (PTS) aracın çalıntı olduğuna dair uyarı verince Samsun polisi aracın peşine düştü.

Polislerin peşine düştüğü Erhan Ş. kovalama sonucu Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak Oto Hırsızlığı Bürosu ekiplerine teslim edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan Erhan Ş., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Erhan Ş., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.